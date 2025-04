Sempre, irresistibilmente, Scott McTominay. Lo scozzese si conferma l'uomo in più del Napoli di Antonio Conte e con altri due gol arriva a quota cinque in tre partite, ma soprattutto regala alla squadra partenopea una vittoria che vale uno scatto da Scudetto: l'ex Manchester United stende praticamente da solo il Torino suggellando il 2-0 e regalando al Napoli quei tre punti che valgono l'allungo sull'Inter fermata dalla Roma. Napoli che non rischia praticamente nulla, anche se deve fare i conti coi problemi fisici che nel giro di pochi minuti hanno estromesso dal gioco colonne importanti come André Anguissa, Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka. Ma il sentimento che prevale al Maradona, malgrado questi incidenti, è inevitabilmente quello della gioia, che deflagra nel finale con cori eloquenti: a quattro turni dalla fine, gli azzurri sono da soli in testa e hanno il destino tricolore nelle proprie mani.

Bella prova d'orgoglio del Lecce, che dopo giorni durissimi e dopo l'atto di protesta di questa sera con la decisione di scendere in campo contro l'Atalanta con delle maglie bianche con la scritta: 'Nessun valore, nessun colore', onora al meglio la memoria del suo fisioterapista Graziano Fiorita strappando l'1-1 agli orobici. Si decide tutto dal dischetto: apre Jesper Karlsson per i salentini, rimedia nella ripresa Mateo Retegui.

