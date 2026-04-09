L'Inter fa sul serio per Moncef Zekri, laterale sinistro classe 2008 che milita nel Mechelen,. Stando al giornalista Sacha Tavolieri, il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto per il nazionale Under 17 marocchino un'offerta di 4,2 milioni di euro, pagabili a rate, più una clausola del 10% sulla futura rivendita. Nell'ambito dell'accordo tra le parti, il giocatore potrebbe rimanere in prestito in Belgio per un'altra stagione. Sul ragazzo, spiega Tavolieri su X, ci sarebbe anche il Brentford, intenzionato a pareggiare l'offerta della società milanese.