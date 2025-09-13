Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Ligue1+, soffermandosi sul passaggio di Pavard dall'Inter al club francese: "Pavard? Ha mangiato con Rabiot credo intorno a maggio o giugno, mi avevano chiamato quando erano insieme. So che Adrien mi aveva detto che Benjamin voleva venire da noi. Ho parlato allora con i miei amici dell'Inter, Piero Ausilio e Beppe Marotta, ma era un'operazione difficile per noi perché aveva un stipendio altro. E il prezzo era alto", le parole pronunciate dal dirigente operativo dell'OM, che ha dunque dichiarato che c'erano già stati contatti molto prima rispetto a quando la trattativa si è effettivamente concretizzata, ovvero all'ultimo giorno di mercato.