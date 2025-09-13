Archiviata la sosta nazionali, il campionato di Inter e Juventus riparte forte con il confronto diretto a Torino. Un match che storicamente è indigesto ai nerazzurri, spesso sconfitti anche dopoo prestazioni positive. L'ultimo esempio è quello dello scorso anno, quando il peccato enorme fu quello di non concretizzare la supremazia nel primo tempo e capitolare nella ripresa in una delle rare occasioni create dai padroni di casa.

QUI JUVENTUS – Ci sono un paio di dubbi in casa bianconera. Tudor spera di recuperare in extremis Conceiçao: oggi provino decisivo per il portoghese, che comunque non dovrebbe partire dal 1' anche in caso di convocazione. Al suo posto si candida Koopmeiners, anche se Openda e Vlahovic ci sperano. A sinistra non ci sarà lo squalificato Cambiaso e la fascia potrebbe essere coperta da McKennie in vantaggio su Joao Mario e Kostic..

QUI INTER – Reduce dall'imprevisto ko interno con l'Udinese, i nerazzurri hanno tutta l'intenzione di rompere l'incantesimo torinese e tornare a Milano con un risultato positivo che possa restituire tranquillità e consapevolezza all'alba della stagione. La grande novità dovrebbe essere l'impiego dell'ultimo arrivato Akanji in difesa assieme ad Acerbi e Bastoni. Rispetto all'ultima partita, riecco Mkhitaryan in mediana con Barella e il criticatissimo Calhanoglu. Il tecnico Chivu, in attacco, non rinuncia a Lautaro, nonostante il rientro tardivo dal Sud America: il capitano farà coppia con Thuram.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David.

Panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Rouhi, Joao Mario, Kostic, Adzic, Openda, Vlahovic.

Allenatore: Tudor.

Squalificati: Cambiaso (1).

Indisponibili: Cabal, Conceiçao, Miretti, Zhegrova, Milik.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Diouf, Frattesi, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Peretti e Perrotti.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Mazzoleni.

Avar: Abisso.

