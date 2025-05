Arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto del tecnico Vincenzo Italiano, il Bologna può ora cominciare a pensare al mercato. Tema caldo è l'attacco, in particolare considerando che alla ripresa dei lavori per la prossima stagione ci saranno da valutare Thijs Dallinga e Jens Odgaard, che in questi giorni sono stati operati per provare a risolvere i problemi di pubalgia. Secondo il quotidiano Il Resto del Carlino, i due giocatori verranno inizialmente valutati, poi tra luglio e agosto il club deciderà se intervenire o meno in campagna acquisti.

E in tal senso, i primi nomi in cima alla lista sono quelli dei fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito, entrambi di proprietà dell'Inter, così come quello di Roberto Piccoli. Per gli ultimi due, i felsinei attendono di capire se verrà esercitato il riscatto da parte di Empoli e Cagliari, anche se i toscani, come vi abbiamo raccontato, sembrano dell'idea contraria (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA).

