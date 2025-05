Il gioco non vale la candela. Nonostante mesi fa la dirigenza dell'Empoli abbia informato l'Inter delle proprie intenzioni di riscattare Sebastiano Esposito alla cifra pattuita di 5 milioni di euro, la retrocessione dei toscani ha cambiato le carte in tavola.

Facendo un paio di calcoli infatti a loro non conviene investire quella cifra sapendo già di doverlo rivendere subito proprio in quanto scesi di categoria. Nessun club interessato andrebbe a spendere grandi cifre per acquistarlo sapendo che il classe 2002 è ovviamente sul mercato e, in tal senso, c'è anche il rischio di non riuscire a rientrare della spesa.

Per questa ragione l'attaccante di Castellammare di Stabia tornerà momentaneamente all'Inter in attesa di capire quale sarà il suo futuro, con un solo anno di contratto con i nerazzurri che è inevitabilmente una via d'uscita piuttosto rapida. Ma forse non rapida abbastanza, perché al momento è plausibile che i nerazzurri lo aggreghino al gruppo che andrà al Mondiale per Club negli Stati Uniti, alla luce dell'addio per fine contratto di Marko Arnautovic e Joaquin Correa che lascia vacanti un paio di caselle in attacco.

Nei prossimi giorni ci saranno valutazioni, ma questa è un'ipotesi da non scartare a priori perché se Seba facesse bene sarebbe una vetrina per un'eventuale cessione, altrimenti chissà non possa addirittura rimanere nel reparto offensivo della nuova stagione.

