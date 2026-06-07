"E' sempre un dispiacere vedere il Mondiale senza l'Italia. Io personalmente farò il tifo per Ancelotti e Cannavaro, due amici". Così Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, parlando a Sportmediaset, a margine del 'Festival della Serie A'.

Mancini è l'uomo giusto per la Nazionale?

"Mancini è esperto e preparato, ha già allenato gli azzurri con successo. E' un profilo interessante che darebbe delle garanzie".

La favorita per la vittoria del Mondiale.

"La Francia potrebbe essere protagonista, la metto tra le favorite col Brasile. Spero che il mio amico Lautaro con l'Argentina possa fare bene, poi dico anche la Spagna".

Macchia Champions per l'Inter?

"L'Inter deve provare a stare a un livello altissimo. Quest'anno ha fatto una grande stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, in Europa ha fatto due finali negli utlimi anni e non è roba da poco. L'anno prossimo punteranno ad andare avanti, ma sono manifestazioni difficili. L'Inter ha una base forte per fare bene in ogni competizione".

Palestra nome forte per il dopo-Dumfries?

"E' un giovane molto interessante, è già nel giro della Nazionale. Può crescere. Se dovesse andare all'Inter, sarebbe un bellissimo colpo".

Un centrale per rinforzare la difesa dell'Inter.

"Si parla di Solet, ce ne sono di centrali forti. L'Inter è già messa bene comunque, se penso a Bisseck, Bastoni e Akanji. Poi ritorna Pavard, forse resta De Vrij. Sicuramente un acquisto verrà fatto, vedremo quali opportunità sfrutteranno. Sicuramente Marotta e Ausilio prenderanno un profilo importante".

Mancini all'Inter?

"Lo vedrei bene, ma non lascerà la Roma".