Il tema della salute dei giocatori sta a cuore a Didier Deschamps, ct della Francia, che ha ritenuto saggio, dopo il consulto con lo staff medico della Nazional, rimandare a casa Marcus Thuram, che da un mese e passa convive con dei dolori alla caviglia sinistra: "Ovviamente non sono qui per correre rischi inutili, come fatto con Thuram, che sarebbe potuto restare con noi; penso all'integrità fisica dei giocatori - ha spiegato il ct dei Bleus in conferenza stampa prima della sfida di Nations League contro la Croazia -. Devo prendermi cura dei giocatori, questo è il mio pensiero. Il gruppo è qui con l'obiettivo di cercare la qualificazione, il che non va contro l'idea di gestire il minutaggio di ogni giocatore".