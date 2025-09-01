Commentiamo insieme la sconfitta dell'Inter rimediata a San Siro contro l'Udinese e le ultime ore di calciomercato. La partita è il manifesto di un mercato incompleto e ormai arrivato ai titoli di coda. 

Data: Lun 01 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
