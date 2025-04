Hakan Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi dell'Inter in vista del secondo round di Coppa Italia dopo l'1-1 nel derby con il Milan, match in cui ha impresso il suo marchio con un tiro vincente da fuori area per il pari nerazzurro in risposta al vantaggio di Tammy Abraham: "Era solo la prima partita. Sono contento di aver segnato, ma adesso abbiamo bisogno del vostro supporto per il ritorno. Forza Inter", ha scritto su Instagram il centrocampista turco, premiato come MVP della stracittadina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!