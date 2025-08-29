Focus sul centrocampo dell'Inter. Contro l'Udinese torna in regia e a San Siro Hakan Calhanoglu dopo un'estate davvero tormentata. Sucic, dopo l'ottima prestazione contro il Torino, si candida ad una maglia da titolare a centrocampo mentre c'è grande curiosità per capire come sarà gestito Frattesi da Chivu.

Sezione: Focus / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 12:02
Autore: Raffaele Caruso
