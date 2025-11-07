I risultati di Europa e Conference League non cambiano la posizione dell'Italia nel season ranking dell'Uefa, che aggiudica un posto a testa nella prossima Champions League alle prime due federazioni nella speciale classifica.

In vetta c'è sempre l'Inghilterra a 9.722, davanti alla Germania con 8.857. Balzo della Spagna, ora terza a 8.375, davanti alla sorpresa Cipro con 8.250 e all'Italia con 8.142. Sesto il Portogallo a 8.000, seguono Polonia, Danimarca, Francia e Turchia.

