"Milan e Inter avranno la loro nuova casa in grado di far tenere il passo con le grandi squadre europee e non solo. Per la città è un grande traguardo perché si tratta di un quartiere nuovo, all’interno di un quartiere che ha tremendamente bisogno di attenzioni e interventi". E' il commento dell'assessore allo sport del Comune di Milano, Martina Riva, riguardo alla questione San Siro.