Il sorteggio per il torneo play-off dei Mondiali e il sorteggio per i play-off europei si svolgeranno presso la sede della FIFA, a Zurigo, in Svizzera, giovedì 20 novembre 2025. Dalle urne usciranno i percorsi che le 22 nazioni partecipanti – sei attraverso il torneo play-off e 16 attraverso le partite dei play-off europei – dovranno seguire per assicurarsi un posto alla prima Coppa del Mondo a 48 squadre, che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio 2026.

I sorteggi si svolgeranno consecutivamente: il sorteggio per il torneo play-off della Coppa del Mondo FIFA 2026 inizierà alle 13, seguito dall'equivalente europeo dei play-off.

I sorteggi si terranno appena due giorni dopo la chiusura della finestra di partite internazionali di novembre 2025, che promette di essere un altro periodo ricco di eventi, con l'elenco delle nazioni qualificate per la 23a edizione della Coppa del Mondo FIFA che continua a prendere forma.

La finestra internazionale di novembre definirà anche quali squadre di AFC, CAF e CONCACAF si uniranno a Bolivia (CONMEBOL) e Nuova Caledonia (OFC) al torneo FIFA Play-Off a sei nazioni, nonché le 16 nazioni che si sfideranno nei Play-Off Europei, durante la finestra internazionale dal 23 al 31 marzo 2026.

Il torneo FIFA Play-Off prevede due finali in cui le vincitrici delle due semifinali tra le squadre non teste di serie affronteranno le due squadre teste di serie, con le eventuali vincitrici che si assicureranno due posti alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

I Play-Off Europei saranno composti dalle 12 seconde classificate nei gironi e dalle quattro vincitrici dei gironi di UEFA Nations League meglio classificate. Le 16 squadre partecipanti saranno sorteggiate in quattro percorsi play-off, ciascuno composto da quattro squadre. Le partite dei play-off si disputeranno in semifinale in gara unica, seguite da finali in gara unica per decretare le quattro squadre europee che parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Per garantire che entrambi i sorteggi si svolgano secondo le procedure di sorteggio vigenti, il FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking sarà pubblicato mercoledì 19 novembre 2025.