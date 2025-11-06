L’Inter continua a vincere, in campo e sugli spalti. Il successo per 2-1 contro il Kairat Almaty nella quarta giornata della prima fase della UEFA Champions League 2025/26 ha permesso ai nerazzurri non solo di mantenere il punteggio pieno (quattro vittorie su quattro), ma anche di conquistare il primato assoluto in termini di pubblico presente allo stadio.

Con 69.983 spettatori, il match di San Siro è stato infatti il più seguito dell’intero turno di Champions, confermando l’eccezionale passione dei tifosi interisti e la capacità del club di attrarre pubblico anche in una sfida contro un avversario meno blasonato.

Alle spalle dell’Inter si piazza un’altra squadra italiana, l’Atalanta, protagonista della trasferta di Marsiglia: al Velodrome erano presenti 64.319 spettatori, in un clima caldo e coinvolgente. Terzo gradino del podio per un grande classico europeo, Liverpool-Real Madrid, che ha richiamato 59.916 spettatori ad Anfield.

In generale, la media di presenze in questo turno di Champions si è attestata intorno ai 42.700 spettatori per partita. Otto gare hanno superato quota 50mila, segno della forte attrattiva del nuovo format a girone unico, che offre sfide di alto livello fin dalle prime giornate. Tuttavia, non sono mancate eccezioni: i soli 6.314 spettatori di Pafos-Villarreal e i 7.842 di Bodo/Glimt-Monaco evidenziano il divario tra i grandi impianti europei e i contesti più piccoli.

Tra le italiane, oltre al record dell’Inter, buone cifre anche per Napoli-Eintracht Francoforte (45.840 spettatori) e Juventus-Sporting Lisbona (40.729), a testimonianza di un movimento che, nel suo complesso, continua a richiamare grande entusiasmo sugli spalti europei.

Di seguito, tutti gli incontri del quarto turno e i relativi spettatori:

Inter-Kairat Almaty – 69.983 spettatori

Olympique Marsiglia-Atalanta – 64.319 spettatori

Liverpool-Real Madrid – 59.916 spettatori

Atlético Madrid-Union Saint-Gilloise – 59.347 spettatori

Benfica-Bayer Leverkusen – 55.796 spettatori

Newcastle-Athletic Club – 51.923 spettatori

Ajax-Galatasaray – 51.000 spettatori

Manchester City-Borussia Dortmund – 50.513 spettatori

Tottenham-Copenhagen – 49.565 spettatori

Napoli-Eintracht Francoforte – 45.840 spettatori

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco – 45.747 spettatori

Juventus-Sporting CP – 40.729 spettatori

Olympiacos-PSV Eindhoven – 32.570 spettatori

Qarabag-Chelsea – 30.887 spettatori

Club Brugge-Barcellona – 27.037 spettatori

Slavia Praga-Arsenal – 19.222 spettatori

Bodo Glimt-Monaco – 7.842 spettatori

Pafos-Villarreal – 6.314 spettatori