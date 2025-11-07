Andrea Cambiaso esalta Spalletti e candida la sua Juve nella corsa scudetto. Le parole dell'esterno alla Gazzetta dello Sport. "Spalletti ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che ci dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato nel gruppo un bel po’ di novità. E rispetto a quello che ho conosciuto in Nazionale è cambiato parecchio".

La Juve può iscriversi alla gara scudetto, ha detto.

"Giusto e, direi, logico. Quando ce lo ha detto negli spogliatoi, alla Continassa, gli siamo andati tutti dietro: prima di Cremona avevamo sei punti di distacco dalla vetta, dopo Cremona ne abbiamo quattro. Questione di numeri...".

Questione di qualità e forza: chi vede più credibile dentro un campionato dall’andamento lento?

"Napoli ed Inter. Napoli perché campione in carica, l’Inter per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. Dietro ce la giochiamo anche noi in una lotta aperta, apertissima... e se la lotta è aperta, apertissima può anche accadere di tutto".

