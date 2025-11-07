Il nome di Piotr Zielinski figura nella lista dei convocati della Polonia per gli impegni in programma durante la sosta di novembre. Il centrocampista dell'Inter, autore di un eurogol a Verona nella scorsa giornata di campionato, scenderà in campo con la sua selezione per i match contro i Paesi Bassi di Denzel Dumfries (De Vrij non è stato convocato dagli Oranje) e Malta.

Sezione: News / Data: Ven 07 novembre 2025 alle 13:10
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print