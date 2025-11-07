Arrivano altre parole di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, sulla questione del nuovo San Siro. "Va celebrato questo momento storico, è l'inizio di un percorso virtuoso per arrivare a costruire un nuovo stadio nell'arco dei prossimi cinque anni - ha detto il dirigente varesino all'evento 'Lombardia al centro della sfida olimpica' tenutosi al Palazzo Lombardia -. Questo è avvenuto grazie alla perseveranza di Oaktree, del Milan e del sindaco Sala; sarà un percorso difficile, pieno di difficoltà, ma credo che lo sport italiano abbia bisogno di un impianto che risponda agli standard moderni. Spero che possa essere a disposizione per gli Europei 2032, un appuntamento importante per l'Italia".

Non è un po' sospetto il tempismo con cui è uscita la notizia dell'inchiesta per turbativa d'asta a poche ore dal rogito?

"Non entro nel merito, posso solo confermare e dire che tutto è stato fatto nel rispetto delle leggi, con la massima trasparenza. Siamo molto tranquilli".

Come mai Conte è così nervoso?

"Non lo so".