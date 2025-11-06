Prima di metterci la faccia davanti alle telecamere delle tv, con tanto di mea culpa pubblico per non aver preparato a dovere la gara con il Kairat Almaty, Cristian Chivu ha chiuso la squadra nello spogliatoio per diversi minuti strigliando tutta i giocatori, nessuno escluso, secondo la ricostruzione dei colleghi di Gazzetta.it.

Nonostante la vittoria, il tecnico romeno non ha nascosto la sua insoddisfazione per la prestazione dei suoi, ai quali ha chiesto di dare di più. Lo spogliatoio - si legge sull'edizione online della rosea - ha visto un Chivu duro e deluso, che ha voluto far passare un messaggio chiaro: basta superficialità, serve più attenzione da parte dei singoli.