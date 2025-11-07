Ospite d'eccezione al 'Football Business Forum' organizzato da SDA Bocconi, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, si è espresso così in materia di Fair Play Finanziario: "Abbiamo sviluppato un nuovo sistema con l’obiettivo di ridurre la percentuale dei salari sul fatturato - le parole del numero uno del calcio europeo riportate da Calcio e Finanza -. Attendiamo di vedere se in questa stagione la soglia del 70% sarà raggiunta. Non penso che avere un sistema più rigido sia una buona idea: il tema è quello dei salari, non della spesa complessiva dei club, che devono investire anche nelle infrastrutture".

In seguito, Ceeferin ha detto la sua anche sui fondi di investimento che negli ultimi anni hanno deciso di investire nel calcio: "I fondi di investimento fanno parte della realtà in cui viviamo e non penso sia una cosa negativa. I tifosi, però, non saranno mai semplici clienti: il calcio è una parte dell’identità delle persone in Europa e gli appartiene. L’importante è che questi fondi rispettino le regole, anche se in alcuni casi non si conoscono esattamente i proprietari, e questo può creare delle difficoltà. Non vogliamo allontanare gli investitori, ma dobbiamo proteggere l’integrità del calcio. Sulla multiproprietà l’idea è di mettere le azioni di un club in un blind trust: al momento non ci sono altre opzioni".