Ospite nel contesto del Football Business Forum, in corso di svolgimento oggi presso la SDA Bocconi a Milano, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha espresso il proprio parere su vari argomenti al centro dell'evento patrocinato dalla Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda proprio l'acquisto dello stadio Meazza da parte di Inter e Milan: “È stato siglato un accordo storico per Milano e per la nostra Italia sportiva. La firma del rogito ha rappresentato l’acquisto di una struttura storica come San Siro, un contenitore di valori che va rispettato. Ma le esigenze del calcio richiedevano che questa struttura fosse al passo con i tempi. La firma è il primo passo. Perseveranza è la parola giusta. La dottoressa Ralph monitorava la situazione, come il Presidente del Milan Scaroni. Speriamo di avere lo stadio nuovo entro cinque anni, per arrivare agli Europei del 2032. Questa è una nota particolare. Negli ultimi anni in Europa sono stati spesi 15 miliardi per gli stadi, in Italia ne sono stati ammodernati solo tre. C'è lentezza burocratica".
"Il fatto di avere una struttura nuova rappresenta un vantaggio per tutta la comunità - prosegue Marotta -. Oggi Inter e Milan sono di proprietà straniera, significa che il sistema Italia non è in grado di sostenere un posto elitario. Il nuovo stadio renderà più accogliente per i tifosi l’avvenimento sportivo, siamo in grande difficoltà e molto più lenti rispetto all’Europa. Quanto sta succedendo a Milano deve far ragionare sulla lentezza burocratica dell’Italia”.
Il discorso passa poi all'ottimo bilancio chiuso dall'Inter, finalmente in attivo: “L’Inter ha chiuso per la prima volta nella sua storia il bilancio in attivo. Non è nato per caso. ma per la lungimiranza della proprietà che quando è arrivata non ha stravolto il management vincente e noi siamo andati avanti con la nostra filosofia. Abbiamo seguito poi le linee guida, svolgendo anche un percorso sportivo virtuoso, con risultati straordinari, con 2 finali di Champions. Arrivare lì è importante, ci sono stati ricavi importanti. L’Inter ha partecipato a due competizioni rilevanti, la nuova Champions e il Mondiale per club. Questo risultato straordinario nasce dal fatto che all’Inter ci sia competenza, esiste il concetto di delega, ogni manager agisce liberamente nella propria area. Non dimentichiamoci che io rappresento la parte sportiva in questo convegno, ma voglio ricordare che una società di calcio è come un treno, possiamo avere anche i più grandi manager del mondo, ma se non si vincono le partite, non si raggiungeranno gli obiettivi economici e finanziar"i.
"Il modello di riferimento - dice ancora Marotta - è cambiato, si è passati dal mecenatismo alle proprietà straniere. Ci sono stati cambiamenti enormi, ma il concetto di competenza deve essere sempre considerato. Prima i grandi club non erano costretti a vendere calciatori, oggi il player trading è fondamentale per la sostenibilità. Nel 2000 arrivavano i migliori, oggi il nostro è un campionato di transizione, i calciatori arrivano e poi sono attratti dalla Premier e magari dal mondo arabo. Modric, un campione, è arrivato a 40 anni. E fotografa la situazione italiana. Dobbiamo guardare all’interno del mondo calcistico, il sistema si deve aprire al mondo, altrimenti non sarà sostenibile. L’Inter è arrivata ad un bilancio in attivo soprattutto grazie agli introiti provenienti dalle competizioni straniere”.
Restando in tema, Marotta racconta anche il suo percorso personale nel contesto di un sistema calcio in evoluzione: “Sono un pochino datato, nei miei 50 anni d’esperienza ho vissuto proprio il cambiamento. Facevo riferimento all’imprenditore, al mecenatismo. Si guardava al risultato sportivo e poi venivano ripagate le perdite. Oggi è il contrario. L’equazione chi più spende, più vince non è vera. Conta la competenza. Ma devi seguire l’innovazione, i cambiamenti sono stati tanti. Oggi si parla di sostenibilità, di intelligenza artificiale anche nel calciomercato. Ritengo che sia sempre l’intelligenza che determini il successo. Sono passato da imprenditori, vedi la famiglia Agnelli o i Garrone, alle proprietà straniere. Mi sono dovuto adeguare. Oaktree ha recepito le nostre indicazioni. Hanno recepito che noi come Inter, non solo per la mancanza di stadi, eravamo in difficoltà per i centri sportivi. La proprietà ha messo a disposizione 100 milioni da investire per migliorare i centri d’allenamento. Il rispetto dei ruoli, la delega, la competenza sono fondamentali e portano al successo. L’importante è lavorare e non si deve dimenticare che il core business della nostra attività è il gioco del calcio”.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:00 Che FINE ha fatto ACERBI? Torna con la LAZIO? LAUTARO ancora CONVOCATO: ma sarà una SOSTA DIVERSA
- 11:45 Sala: "San Siro, abbiamo fatto tutto per bene. L'inchiesta per turbativa d'asta il giorno stesso del rogito fa pensare"
- 11:35 videoMarotta: "Il nuovo stadio sarà un'eccellenza, l'obiettivo è averlo nel 2030-31. Il Governo ci accompagnerà"
- 11:30 CdS - Chivu severo con la squadra: ecco cosa non gli è piaciuto col Kairat. Un quesito resta sospeso nell'aria
- 11:16 GdS - Nuovo stadio e nuovi incassi: Inter e Milan puntano a ricavare 180 milioni l'anno. Real Madrid, Arsenal e Tottenham i modelli
- 11:02 Marotta: "San Siro, troppa lentezza burocratica. Il bilancio dell'Inter frutto dei proventi dall'estero"
- 10:48 GdS - Superficialità, cali finali e scontri diretti: Chivu vuole scansare i vecchi vizi
- 10:34 Costacurta: "Inter altalenante? Solo Bayern e Arsenal non lo sono". Poi un suggerimento a Lautaro
- 10:20 TS - Milan, primi pensieri al derby: Allegri spera di recuperare una pedina
- 10:06 Qui Lazio - Biancocelesti miglior difesa in A dell'ultimo mese, ma Romagnoli è in dubbio
- 09:52 TS - Carlos Augusto a cena con Giovane: una carta per Ausilio. E l'esterno è vicino al rinnovo con l'Inter
- 09:38 TS - Gol da fuori, l'Inter in crescita verticale: -2 rispetto all'intera stagione scorsa
- 09:24 TS - Difesa Inter, Chivu pensa a una rivoluzione (più avanti): allo studio la retroguardia a 4 e innesti dal mercato
- 09:10 GdS - Champions, italiane in ritardo: brilla solo l'Inter. Ma per Chivu ora arriva il difficile...
- 08:56 CdS - Thuram scalpita: ballottaggio con Bonny. Intanto buone notizie dalla Francia
- 08:42 CdS - Frattesi delude ancora: l'Inter lo cederebbe in caso di offerta congrua
- 08:28 GdS - Il Chivu furioso: in pubblico si è preso la responsabilità, ma in privato ha strigliato la squadra. Già con la Lazio pretende un'altra Inter
- 08:14 GdS - Thuram, sosta ad Appiano. E si candida per la Lazio: la scelta di Chivu...
- 08:00 CdS - Chivu cambia ancora: difesa tutta nuova, Bonny con Lautaro. La probabile formazione
- 07:30 Falso in bilancio, il 20 novembre la decisione sul rinvio a giudizio per De Laurentiis
- 00:00 Meno male che l'Inter ha evitato il Qarabag
- 23:50 Champions League, Inter-Kairat il match con più affluenza allo stadio. Seguono Marsiglia-Atalanta e Liverpool-Real
- 23:40 Gasperini: "È la prestazione a darti fiducia. I ko contro Inter e Milan sono servite più di certe vittorie"
- 23:30 La FIFA istituisce il 'Premio per la Pace', Infantino: "Per riconoscere chi si impegna a porre fine ai conflitti"
- 23:15 Manganiello per Inter-Lazio, nerazzurri in striscia aperta di cinque vittorie con l'arbitro di Pinerolo
- 23:00 Soulé e Pellegrini lanciano la Roma a Glasgow, il Bologna pareggia in dieci. I risultati di Europa e Conference League
- 22:47 Simonelli: "San Siro, gestione quasi tragicomica a livello politico. Ora servono stadi moderni"
- 22:33 Qui Lazio - Nessuna lesione per Romagnoli, ma Sarri non vuole correre rischi: Inter in forse
- 22:19 Verona, Bertolini: "Bisseck episodio chiave per noi, ma è superato. Non dobbiamo commettere certi errori"
- 22:05 Champions League, dopo la trasferta di Madrid arriva il Liverpool a San Siro: fissato il via alla vendita dei biglietti
- 21:50 Abodi promuove il nuovo San Siro: "Una grande opportunità per la città di Milano e per il calcio italiano"
- 21:36 L'Angola festeggia i 50 anni di indipendenza con un'amichevole con l'Argentina: Lautaro convocato da Scaloni
- 21:21 Mancini verso il ritorno in Medio Oriente: l'ex ct azzurro pronto alla ricca firma con l'Al Sadd
- 21:07 GdS - Acerbi sempre più lontano dall'Inter: per Chivu non è più centrale. Tanto dipende anche dalla variabile Bisseck
- 20:52 Esordio amaro per Galloppa: primo ko europeo per la Fiorentina. I risultati di Europa e Conference League
- 20:38 Shevchenko: "Amo San Siro, ma questo passo è molto importante per il futuro del calcio italiano"
- 20:24 Scaroni: "Momento storico per Milan e Inter. Abbiamo bisogno di uno stadio nuovo che volevamo condividere"
- 20:10 fcinL'Inter pensa a un vice Calhanoglu: uno scout era a Parma-Bologna per Bernabé. E Stankovic...
- 19:56 CF - Da Betsson a Nike, passando per Qatar Airways: i ricavi ufficiali da sponsor incassati dall'Inter nel 2024/25
- 19:42 The Best FIFA Football Awards 2025: votazioni aperte. Tra i candidati Sommer e altri due nerazzurri
- 19:28 Caressa: "Inter, molti parlano del 5-0 ma il problema è un altro. Colpito da Chivu". Poi bacchetta Lookman
- 19:14 Il doppio ex Cesar 'gioca' Inter-Lazio e critica: "Frattesi l'esempio più notevole di un problema". Poi svela un retroscena su Mancini
- 19:00 Rivivi la diretta! Niente FRANCIA, THURAM risparmiato per il DERBY. CHIVU ARRABBIATO: il retroscena di INTER-KAIRAT
- 18:48 Breda: "Chivu quando comunica mette sempre al primo posto i suoi ragazzi, sta creando un gruppo"
- 18:34 Candreva entra nello staff tecnico dell'Italia Under 15: "Onorato e grato per la fiducia e l'opportunità"
- 18:20 Hubner: "Io vicino all'Inter e il mio esordio contro i nerazzurri: ecco come andò. Pio Esposito? Fortissimo, ma..."
- 18:06 PSG, grave distorsione alla caviglia per Hakimi: 6-8 settimane di stop. Ma può farcela per la Coppa d'Africa
- 17:53 UFFICIALE - Ajax, esonerato Heitinga: fatale il tracollo contro il Galatasaray in Champions
- 17:38 Luongo (Italia U17): "Idoli? Messi e Neymar. Ma in Italia mi ispiro anche a un interista"
- 17:24 Inter-Kairat, Carlos Augusto 'premiato' dalla UEFA per il gol decisivo: è l'unico interista nel Team of the Week
- 17:10 L'ex vice di Chivu: "Bonny è un 10 nel corpo di un 9, credevo che gli sarebbe servito più tempo all'Inter"
- 16:56 Svizzera, Akanji convocato per le ultime due gare del 2025. Yakin: "Punto sulla continuità, ognuno conosce il suo ruolo"
- 16:42 Germania, Bisseck ancora escluso da Nagelsmann. Non sono bastate le tre partite di fila da titolare con l'Inter
- 16:28 Nuovo San Siro, Fontana: "Inchiesta della Procura, mi auguro si faccia luce al più presto"
- 16:14 videoArad a FcIN: "Inter squadra pazzesca, entrambe abbiamo dato il 100%. Che atmosfera, amo San Siro"
- 15:59 Capitolo Kairat chiuso, Inter già in campo verso la Lazio. Darmian torna dopo la sosta: Chivu lo riavrà per il derby
- 15:45 Nuovo S. Siro, Scavuzzo: "Preoccupazione per l'inchiesta della Procura? C'è stata grande scrupolosità"
- 15:31 Mourinho ancora a zero punti in Champions: "Mi fa male al cuore. È dura, ma non è finita"
- 15:17 Player Of The Month di ottobre, la spunta Anguissa: battuto Calhanoglu
- 15:03 Champions, prima volta storica per l'Inter: vinte tutte le prime quattro partite stagionali in Europa
- 14:49 Francia, Deschamps: "Emergenza infortuni? È evidente che l'accumulo di partite e gli spostamenti non aiutino"
- 14:34 Inter-Fiorentina a Open VAR: dialogo inquietante tra Sozza e Ghersini-Chiffi. Check chiuso con il dubbio
- 14:20 Di Canio: "I giocatori dell'Inter non sono scemi, ieri hanno percepito la sofferenza nella vittoria. E il malcontento di Chivu..."
- 14:11 Francia, Thuram non convocato: resterà a Milano durante la sosta. Chivu ringrazia, alla ripresa c'è il derby
- 14:08 Champions League, il 26 novembre c'è Atletico-Inter: biglietti per il settore ospiti in vendita da oggi
- 13:52 Ranking UEFA, la top 10 dopo la due giorni di Champions League: Inter sempre sul podio a un passo dal Bayern Monaco
- 13:38 UFFICIALE - De Rossi nuovo tecnico del Genoa. Oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento
- 13:24 GdS - Chivu striglia l'Inter dopo il Kairat: il tecnico duro e deluso, ecco cosa ha detto negli spogliatoi
- 13:10 GdS - Lautaro segna e ritrova Thuram. La sua dedica è per un ex compagno
- 12:56 Qui Lazio - Sarri senza Castellanos, Tavares, Rovella e Cancellieri