"La mia squadra italiana? Il mio cuore dice che la prima è la Lazio, poi viene l'Inter, che è stata la più forte con cui ho giocato in carriera vincendo anche una Coppa Uefa". Così Ruben Sosa, parlando a Radiosei, a due giorni dalla sfida che metterà di fronte le sue due ex.

Tuo figlio Nico può fare il tuo stesso percorso?

"Ha tutto, 20 anni, il sinistro del papà, ma deve avere anche la mia fame. Ho parlato con il Saragozza, è disponibile ad averlo per poi fare il mio stesso percorso. Ho parlato anche con la Lazio e con l’Inter. Voglio che veda dove ho giocato io, poi dipenderà da lui. La Lazio mi ha risposto di portarlo quando voglio. Il momento giusto sta arrivando. Ora costa poco, poi il prezzo potrebbe salire".