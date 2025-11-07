Contro il Kairat mercoledì sera Davide Frattesi ha sprecato una ghiotta occasione. Il centrocampista azzurro, lanciato titolare da Chivu, non è riuscito a lasciare il segno, rendendosi protagonista di una prestazione sotto tono con tanti errori soprattutto in fase di palleggio.

Frattesi tornerà a sedersi in panchina contro la Lazio e c'è proprio un retroscena di mercato, svelato da La Repubblica, che lega l'azzurro alla squadra biancoceleste. Frattesi è un vecchio pallino di Sarri e lo vorrebbe volentieri nel centrocampo della sua Lazio.

Lo considera infatti una mezzala ideale per il suo 4-3-3. In estate si era parlato anche di un possibile scambio di mercato con Rovella, idea poi naugrafata e impossibile per la finestra invernale di calciomercato.