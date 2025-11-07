Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia di Parma-Milan, Massimiliano Allegri è stato chiamato a commentare le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta che, rispolverando la metafora della lepre e del cacciatore già usata nella stagione conclusa con la seconda stella, ha incluso i rossoneri tra i candidati per lo scudetto: "Ricominciamo... (ride, ndr). Meglio che non faccio battute che sono livornese e qualcuno le recepisce in modo sbagliato. Preferisco ascoltare. A me non piace andare a caccia... (sorride, ndr). La Lazio sta tornando, Inter e Napoli sono le favorite, la Juve sarà una delle candidate. La Roma sta facendo un grande lavoro, l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, ecco perché bisogna dare seguito ai risultati e mantenere equilibrio. Ecco perché a marzo bisogna essere nelle migliori condizioni. Se non si parla sarebbe anche meglio, ci sono già io che parlo troppo. Stare in silenzio ed essere concentrati".