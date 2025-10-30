L'Inter travolge la malcapitata Fiorentina sotto i colpi di Calhanoglu (doppietta) e Sucic (gran gol il suo), accade tutto nel secondo tempo dopo una prima frazione in cui è mancato solo il gol. Riscattata la sconfitta col Napoli (polemiche Var a parte). Ci racconta tutto Andrea Bosio nel tradizionale Podcast di FcInterNews. Buon ascolto.

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 12:42
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print