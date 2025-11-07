Quello tra Cesc Fabregas e il Como è diventato un legame ormai indissolubile, che l'Inter ha provato vanamente a sciogliere nel corso dell'estate trovando però la fiera opposizione del club e del diretto interessato. Che ai microfoni della RSI rivela di sentirsi ormai perfettamente integrato anche con la città: "Mi hanno convinto con il progetto. Sono una persona tranquilla, non mi importa giocare in Serie B o C: se sono convinto di una cosa, la faccio. Già sapevo che avrei ottenuto una panchina nelle giovanili quando ho firmato da giocatore per iniziare come tecnico. Parlando con la gente ho capito che ero finito in qualcosa di speciale, dal primo giorno mi sono sentito benissimo con la gente. Mi sento un cumasch, lo dico col cuore. È stata una delle migliori decisioni mai fatte nella mia vita".