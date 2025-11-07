L'Italia può ancora sperare di portare tutte e quattro le sue rappresentati agli ottavi di Champions: ne è convinta la Gazzetta dello Sport. "Sta andando peggio dell’anno scorso quando, alla quarta giornata, avevamo l’Inter tra le 8 migliori, l’Atalanta e la Juve in zona playoff (da teste di serie), il Milan agli spareggi in seconda fascia, più il Bologna nelle ultime posizioni - evidenzia oggi la rosea -. L’unica a migliorare il suo status è l’Inter, addirittura a punteggio pieno. I nerazzurri di Juric sono agganciati ai playoff da testa di serie, il Napoli (assente nell’ultima edizione) idem ma “non” testa di serie, la Juve al momento fuori. Però siamo soltanto a metà strada: nella nuova Champions il calendario gioca un ruolo decisivo. L’anno scorso il Psg era fuori da tutto alla sesta giornata, poi... L’Inter ha all’orizzonte quattro sfide da eliminazione diretta, per la Juve si prospetta una striscia più abbordabile. Previsioni vietate, ma la sensazione è che possano andare avanti tutte, almeno ai playoff".

Sull'Inter: "La classifica attuale suggerirebbe entusiasmo: quattro successi, undici gol fatti e uno subito, primo posto con Bayern e Arsenal a punteggio pieno. Ma meglio restare con i piedi per terra, Il sorteggio di agosto ha di fatto “spaccato” il calendario: una prima parte nelle quale fare 12 punti era obbligatorio (Ajax, Slavia, St.Gilloise, Kairat), un’altra ad alta tensione contro quattro big. In ordine: Atletico (a Madrid), Liverpool e Arsenal (in casa), Borussia (a Dortmund). Con 12 punti i playoff sono ormai blindati: l’anno scorso ne servirono 11, forse ora 10 potrebbero essere sufficienti, ma l’obiettivo è la Top 8 che qualifica direttamente agli ottavi. Forse a sedi invertite sarebbe stato meglio, con Atletico e Borussia in casa potevano anche essere 6 punti. Per Chivu è il vero esame di maturità: se supera bene gli ostacoli, entra tra i favoriti di diritto".

