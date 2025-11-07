Intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, Andrea Stramaccioni si è soffermato sulla situazione dell'Inter in vista della gara di domenica a San Siro proprio contro i biancocelesti: "L'Inter ha fatto quattro su quattro in Champions però ha avuto un calendario più agevole, adesso ci saranno partite più impegnative però è vero che anche la Lazio viene da incontri complicati. La partita con l'Inter è il match con il più alto coefficiente di difficoltà che può presentare la Serie A, perché loro stanno bene mentalmente ed è una squadra che crede nel suo allenatore: Cristian Chivu è un tecnico che si è avvicinato subito ai ragazzi e ai tifosi".

Sulle possibili formazioni in campo domenica, Strama aggiunge: "Credo che rientri Marcus Thuram, che per ora è il migliore attaccante della Serie A per completezza. La Lazio potrebbe presentarsi senza Alessio Romagnoli, anche se Oliver Provstgaard mi piace tantissimo e, provenendo da una squadra piccola, per lui essere lanciato in Serie A è anche un test. Sicuramente l'Inter giocherà con Yann Bisseck, un giocatore velocissimo ma con meno rispetto per le regole, con lui sarà un duello diverso".