Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è stato protagonista di due giornate con Canali, Official Formal Wear Partner del Club, in Cina. Il 31 ottobre a Pechino e il 1° novembre a Shanghai, all’interno delle boutique del brand, Pupi ha incontrato ospiti, clienti e amici del marchio in due esclusivi meet & greet. Le serate, dedicate all’eleganza e all’artigianalità italiana, hanno celebrato il legame tra Inter e Canali, un connubio fondato su valori condivisi come stile, autenticità e passione.

A Pechino, tra gli ospiti d’onore era presente l’attore Chen Xingxu, mentre a Shanghai hanno partecipato l’ex capitano della Nazionale cinese Li Weifeng e il Presidente, Founder e CEO di Canali, Stefano Canali, che ha accolto Zanetti per un incontro nel segno dell’amicizia e della collaborazione tra le due realtà.