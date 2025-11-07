Per l'Inter, se non allenta la tensione, sarà difficile continuare fino a fine stagione? A rispondere a Sky Sport nel post partita dell'Europa League è Stefano Borghi: "Sì, sono d'accordissimo, è una condizione che vedi e respiri nell'Inter e la mia sensazione che l'idea, magari anche inconscia, poteva essere di 'respirare e staccare un attimo' per Verona e Kairat. Infatti sono state due partite molto simili sul piano dell'atteggiamento - ha spiegato -. A Verona l'Inter l'ha sbloccata subito con grande qualità e poi non ha saputo gestirla in tranquillità, col Kiarat con difficoltà ma l'ha sbloccata, poi ha preso un gol inaccettabile perché è veramente da spina staccata, però le ha vinte tutte e due: a Verona con un gol rocambolesco alla fine e in Champions League ha fatto quattro su quattro, trovando comunque il modo di vincerla. Secondo me questo te lo metti in tasca" ha aggiunto prima di parlare sul capitano dell'Inter, commentando anche le parole di Chivu a proposito dei 'sorrisi'.

Su Lautaro:

"È vero che viene dalla stagione meno prolifica della sua carriera ma io Lautaro Martinez è un giocatore favoloso, è un numero uno come livello nel nostro campionato e al di là dei numeri è un capitano vero, è un trascinatore e certe volte avrebbe potuto cedere o alimentare delle lusinghe. Per me è indiscutibile, è assolutamente un capitale enorme dell'Inter. Poi mi metto nei panni di un attaccante così e se non segni non sorridi".

Dalle gare con Verona e Kairat i calciatori escono un po' insoddisfatti?

"A volte ti scappa anche un filo di esagerazione, perché ho sentito Dimarco nel post partita e ha detto 'abbiamo sottovalutato l'avversario'... L'abbiamo visto che non l'hanno preso come la finale della loro vita però dirlo forse... si potrebbe anche evitare. Alla fine l'hai vinta, prendi coscienza di non potersi permettere di sottovalutare nessuno e basta. A volte questa pressione che sentono sempre e comunque, anche negli anni in cui facevano benissimo, è una cosa difficile da togliersi di dosso. Dovrebbero seguire Chivu che invece è sempre una traccia perfetta per come parla e per ciò che farla".