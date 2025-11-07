L'inchiesta per turbativa d'asta su San Siro "il giorno stesso" del rogito "fa pensare". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento a Palazzo Lombardia.

"Abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole: una volta ricevuta la manifestazione di interesse delle squadre l'abbiamo tenuta fuori per i tempi necessari, il tempo minimo è 30 giorni, l'abbiamo tenuto fuori un po' di più, ma mi sembra proprio un approccio molto molto molto teorico quello espresso da chi si oppone", le parole di Sala riportate da Il Giorno.