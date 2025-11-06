César Aparecido Rodrigues, meglio noto semplicemente come Cesar, sostiene che "l'Inter è una squadra che necessita ancora di tanto lavoro". L'ex esterno brasiliano lo sottolinea durante l'intervento a 'Inter Zone', programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it: "Ieri sera col Kairat non riusciva a cambiare passo e ha concesso troppo. Ci sono tanti giocatori fortissimi che non riescono a esprimersi come una volta. L’esempio più notevole è Davide Fattesi", sentenzia il sudamericano.

Il discorso di sposta poi su Inter-Lazio di domenica sera, partita speciale per lui che è un doppio ex: "I nerazzurri troveranno una Lazio motivata, perché giocare a San Siro è sempre meraviglioso. Sarà una partita bella per le caratteristiche che ha la Lazio e per quanto l’Inter deve ancora fare".

Durante la chiacchierata, Cesar svela poi anche un retroscena su Roberto Mancini, suo ex allenatore in nerazzuro: "Ci siamo visti qualche settimana fa, il mister ha tanta voglia di tornare e di rimettersi in gioco. È stato il più forte al mondo. Un ritorno in Italia è difficile. C’è stato qualche contatto a inizio stagione con la Juve, quando la posizione di Tudor era molto incerta".