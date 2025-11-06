Francesco Acerbi non è più centrale nei piani di Chivu e appare sempre più lontano dall'Inter. La Gazzetta dello Sport ne è sicura: l'esclusione nel match di Champions League contro il Kairat Almaty, arrivata dopo le due con Fiorentina e Verona in cui si è visto Yann Bisseck nel ruolo di centrale, rappresentano un chiaro indizio su quello che potrebbe essere il futuro dell'esperto difensore classe '88.

Tanto, però, dipenderà anche dai segnali che da qui a fine stagione continuerà a lanciare l'ex Aarhus. "La caccia al difensore è già partita, ma lo scenario Bisseck è da tenere sott'occhio - si legge sulla rosea -. Il tedesco piace a Chivu come centrale. Akanji, invece, è già insostituibile come braccetto destro. In Serie A ha giocato otto partite su otto senza mai essere sostituito. In Champions è stato risparmiato di più. La variante Bisseck resta la più importante per capire cosa ne sarà di Acerbi. Con lui centrale, gli spazi di Acerbi si riducono".