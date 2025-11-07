Nessuna sorpresa: Hakan Calhanoglu è presente come d'abitudine nella lista dei convocati della Turchia. Il ct Vincenzo Montella non rinuncia al centrocampista dell'Inter anche per le due partite in programma durante la sosta di novembre: sabato 15 è in programma la sfida contro la Bulgaria, mentre martedì 18 sarà il turno dell'affascinante match in casa della Spagna.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçlarında 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.#BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/ge1aoAAHiu — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 7, 2025