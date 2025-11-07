"Un ricordo legato alle Olimpiadi? La vittoria di Tomba nel 1988 che fece fermare il Festival di Sanremo”. Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nel corso del suo intervento all’evento 'La Lombardia al centro della sfida olimpica’' andato in scena oggi a Palazzo Lombardia. Il riferimento del dirigente nerazzurro, ovviamente, è all'impresa dello sciatore nello slalom gigante alle Olimpiadi invernali di Calgary.

“La mia presenza qui – ha aggiunto il dirigente dei nerazzurro – è da appassionato e non da protagonista. Un grande ringraziamento a tutti coloro che sono riusciti prima a portare le Olimpiadi in Italia e poi ora alla macchina organizzativa. Tutto questo è il riconoscimento di un brand che è il Made in Italy che ci da orgoglio. La mia carriera è partita da Varese e quei valori da polisportiva ora li ritrovo nei Giochi Olimpici. Ci sarà una copertura televisiva importante, vedere i campioni che difendono la nostra bandiera sarà bellissimo. Ringrazio tutti i protagonisti, la politica e il ministro Andrea Abodi”.