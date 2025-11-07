Sono stati pubblicati su inter.it gli orari ufficiali e le date delle prossime quattro partite del campionato di Serie A femminile di Inter Women. Ecco il dettaglio: 

GIORNATA 5 - sabato 08/11/2025, ore 12:30 Inter-Sassuolo

GIORNATA 6 - domenica 16/11/2025, ore 12:30 Napoli Women-Inter

GIORNATA 7 - domenica 23/11/2025, ore 12:30 Lazio Women-Inter

GIORNATA 8 - domenica 07/12/2025, ore 12:30 Inter-Genoa

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 07 novembre 2025
Autore: FcInterNews Redazione
