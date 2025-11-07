A margine del 'Football Business Forum', Beppe Marotta si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, per rispondere alle curiosità sul nuovo San Siro. "E' chiaro che l'obiettivo è di arrivare a costruirlo prima degli Europei del 2032 cosicché questo stadio possa essere utilizzato per la competizioni - ha detto -. Speriamo che tutto ciò possa avvenire perché siamo davanti a una burocrazia italiana molto lente, auspico si possa arrivare a una conclusione del 2030-2031".

Il modello da seguire è lo stadio del Tottenham?

"Non mi addentro nella questione perché siamo ancora in fase preliminare, di questo comunque se ne sta occupando in maniera lungimirante la dottoressa Ralph. Sono certo che l'obiettivo di Inter e Milan è di fare uno stadio che rispetti gli standard di modernità, ospitalità, sicurezza e accoglienza. Sono tanti i modelli di riferimento e non sono solo in Europa. La volontà del club è un lavoro di eccellenza".

Sei ottimista sulle tempistiche?

"Io di natura sono ottimista, questa è un'opera storiche che non coinvolge solo Milan, Inter e Milano, ma tutta l'Italia. E' un'opera con grande rilevanza, credo che anche il Governo, con il ministro Abodi, ci accompagnerà nell'espletare il rispetto delle varie norme".