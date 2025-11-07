Paolo Condò dedica oggi un lungo articolo al giro di boa del girone di Champions League, con le prime pagelle per le partecipanti. L'Inter si prende un bel 7.5. "Ha battuto chi doveva battere, e al netto della fatica di mercoledì per tenere a bada i kazaki ha sempre giocato col passo della grande d’Europa: due finali in tre anni, del resto, valgono lo status".

"La partenza soft - si legge ancora - è stata preziosa per Chivu, che doveva impratichirsi al volante di una squadra ambiziosa: ora che il gioco si fa duro, non è più un debuttante. L’Inter di Champions merita 7.5".