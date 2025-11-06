Lungo approfondimento di SoFoot.com dedicato a Ange-Yoan Bonny, attaccante francese che si sta ritagliando un suo spazio nell'Inter. Alla testata ne ha parlato anche Antonio Gagliardi, vice-allenatore di Cristian Chivu ai tempi del Parma: “Pensavo che Bonny avrebbe avuto bisogno di più tempo, che gli inizi sarebbero stati difficili - ha spiegato Gagliardi -. Invece è riuscito ad adattarsi perfettamente a quello che oggi è sicuramente il più grande club d’Italia. Bonny è un numero 10 nel corpo di un numero 9. È importante capirlo per poterlo analizzare correttamente.”

Gagliardi ha poi tracciato un profilo tecnico e tattico dettagliato del giocatore, evidenziandone le caratteristiche che lo rendono unico nel panorama offensivo della Serie A: “È un attaccante elegante, con una grande disinvoltura palla al piede, che a volte riesce persino a prendere il controllo del gioco. Sa dettare i tempi dell’azione con dribbling e passaggi precisi. Gli piace partecipare alla costruzione, uscire dalla linea per dialogare con i compagni e, soprattutto, sa come farlo. Ha mostrato qualità anche da punta solitaria, ma è un giocatore ibrido, ancora più a suo agio quando gioca accanto a un altro attaccante.”

Da qui la convinzione che la scelta di approdare all’Inter sia stata perfetta: “Quando gioca con un partner offensivo, Bonny è più libero, quasi come un trequartista. Al Parma lo impiegavamo con Pellegrino punta fissa e lui alle spalle, in un ruolo più creativo che gli permetteva di essere decisivo. Per questo il passaggio all’Inter, che utilizza il 3-5-2, è una decisione saggia per lui e per il club. È un matrimonio perfetto.”