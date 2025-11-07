La lotta scudetto può continuare ancora per tanto tempo? Incalzato da Sky Sport a margine del 'Football Business Forum', Giovanni Carnavali esprime il suo pensiero rispondendo alla domanda: "Lo spero, credo che il nostro campionato abbia bisogno di squadre che possono lottare - esordisce l'amministratore delegato del Sassuolo -. Abbiamo squadre forti, si lotterà fino alla fine. Al di là di Roma e Inter che abbiamo già incontrato, penso che sia un campionato molto competitivo. Poi magari ci può essere qualche sorpresa".