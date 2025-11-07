Dopo aver rimesso piede in campo in Champions per scarsi 20 minuti, Marcus Thuram è pronto a tornare anche in campionato proprio nell'ultimo match prima della sosta. Una sosta che l'attaccante trascorrerà in serenità a Milano, non essendo stato convocato dalla Francia di Deschamps.

Lo conferma la Gazzetta dello Sport: "Il problema muscolare al bicipite femorale che lo aveva fermato lo scorso 30 settembre è definitivamente alle spalle e il francese adesso si candida ufficialmente per un posto da titolare nella sfida con la Lazio, in programma domenica sera a San Siro. Tutto lascia pensare peraltro che contro i biancocelesti la ThuLa si possa riconnettere come ai vecchi tempi, ovvero dall’inizio: la scelta di Chivu, che l’altra sera ha risparmiato Lautaro per 45 minuti lasciandolo in panchina dopo l’intervallo (e il gol ritrovato), va proprio in questa direzion", si legge.