"Vogliamo costruire il miglior stadio del mondo". Paolo Scaroni, presidente del Milan, ribadisce anche al 'Football Business Forum, in corso di svolgimento alla SDA Bocconi, le intenzioni del club rossonero che, assieme all'Inter, ora è diventato proprietario di San Siro.

"Se qualcuno vuole andare a San Siro adesso è vuoto, bisogna quasi avere paura di andare visto che è deserto - ha aggiunto Scaroni -. Invece vogliamo uno stadio che ogni giorno può ospitare qualcosa o comunque una sede in cui tutto può succedere con ristoranti e infrastrutture ricettive. Oggi San Siro non ha i requisiti richiesti per le top competizioni. Con l’Inter andiamo d’accordo visto che condividiamo lo stadio da 70 anni. Abbiamo scelto scelto studi di architettura a livello mondiale e abbiamo replicato un modello che in Inghilterra è stato usato per Wembley: abbattuto quello vecchio e costruire accanto quello nuovo. In più non abbatteremo completamente il Meazza, ne terremo un pezzo per ricordo, ma il nuovo stadio sarà un motivo di vanto per Milano e per l'Italia".