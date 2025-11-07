Ipotecata la qualificazione diretta agli ottavi di Champions - dove è a punteggio pieno - l'Inter riparte nella sua scalata verso la vetta della Serie A, distante ora appena un punto. A San Siro arriva una Lazio imbattuta da sei giornate (tre vittorie e tre pareggi), ma i bookie – si legge su Agipronews - danno fiducia ai nerazzurri: l'1 si gioca a 1,35 su Snai contro il 7,75 del successo ospite. Nel mezzo, a 5, il pari come nel precedente dello scorso maggio. Le ultime quattro sfide con la formazione di Chivu in campo si sono concluse con almeno tre reti complessive, trend opposto per le ultime quattro gare che hanno coinvolto i biancocelesti: per questo posticipo domenicale gli esperti puntano sull'Over, visto a 1,65 su Better, mentre l'Under è fissato a 2,10. Le due vittorie più recenti - tre delle ultime nove - dell'Inter sono state per 2-1: questo esito si gioca a 8,50, ma il risultato esatto in pole è il 2-0 (6,25) appena davanti all'1-0 (7). Tra i pareggi l'1-1 (8,50) è giudicato più probabile del 2-2 dell’ultimo precedente (22), mentre le quote decollano in caso di affermazione della Lazio: lo 0-1 è fissato a 16, l'1-2 è visto a 21.

Contro il Kairat, Lautaro ha festeggiato il quarto gol in Champions League e ora sogna di ripetersi in Serie A dove è a secco da quattro turni: un gol del capitano vale 2 volte la posta puntata, quello di Bonny - in ballottaggio con Thuram per fare coppia con il Toro - a 2,50. La presenza nel tabellino dei marcatori di Calhanoglu, attuale capocannoniere della Serie A, è fissato a 3,75. Nella Lazio occhi puntati su Isaksen e Zaccagni, decisivi nella vittoria contro il Cagliari: la rete di entrambi gli esterni offensivi di Sarri paga 6 volte la posta.