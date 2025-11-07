Ospite di Sport Piacenza, durante 'Mezz’ora Biancorossa, Gabriele Ciuffo, terzino classe 2003 ora in forza al Piacenza, ha ricordato il suo periodo vissuto nel settore giovanile dell'Inter: "Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra molto forte, era l'annata 2005: ho giocato con Pio Esposito e Stankovic, tutta gente che fa la Champions League. C'era pure Valentin Carboni. Mi ha allenato Chivu alla sua prima esperienza in Under 15. L'ambiente nerazzurro mi ha permesso di migliorare".

Chivu riusciva a motivarvi anche quando le partite erano facili?

"Ci motivava bene, dai. Io ho fatto i primi anni da mezzala, addirittura, ho imparato più ruoli. E' stata un'esperienza formativa. Ho fatto qualche esperienza in Primavera, poi ho deciso di trasferirmi alla Varesina".