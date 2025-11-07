Prepariamoci insieme a Inter-Lazio, match in programma domenica sera a San Siro prima della sosta nazionali. Il punto sui giocatori convocati dalle rispettive nazionali, le ultime dal campo e alcune news di mercato.

