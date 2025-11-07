Nonostante ci sia di mezzo ancora una giornata di campionato, in casa Milan si comincia a pensare anche al derby di Milano in programma dopo la sosta. In vista della sfida all'Inter, infatti, Allegri dovrebbe recuperare Santiago Gimenez, fermo per un problema a una caviglia con tempi di recupero stimati in un paio di settimane. Nei giorni antecedenti alla stracittadina dovrebbe tornare in gruppo. 

I rossoneri saranno impegnati domani sera alle 20.45 a Parma. Nel caso i cui dovessero vincere potrebbero mettere pressione su Napoli, Inter e Roma in chiave classifica. 

