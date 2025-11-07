Marcus Thuram scalpita. Dopo la ventina di minuti che gli hanno fatto riassaporare in campo mercoledì con il Kairat, il francese sta spingendo per tornare in campo dall'inizio domenica contro la Lazio. "I segnali sono stati positivi, la gamba sinistra ha risposto bene dopo il problema muscolare al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo ai box, facendogli saltare ben 6 partite con l’Inter tra campionato e Champions - spiega il Corsport -. Il dubbio più rilevante è ovviamente legato alla sua autonomia, visto che lo stop è stato lungo e il francese non può ancora avere la condizione migliore per permettersi di disputare una partita dall’inizio alla fine alla massima intensità".

Le idee saranno più chiare dopo la seduta odierna e la rifinitura di domani: solo lì si capirà se il francese potrà essere titolare domenica sera contro la Lazio oppure se si accomoderà in panchina come in Champions. Secondo il CdS, al momento, è più probabile che con Lautaro parta Bonny. Intanto, buone notizie dalla Francia: Deschamps non l'ha convocato per le partite con Ucraina e Azerbaigian. "Thuram potrà così concentrarsi al meglio sull’Inter in vista del prossimo tour de force, con vista sui tanti big match all’orizzonte a partire dal sentito derby con il Milan fino alle euro sfide di gala contro Atletico Madrid e Liverpool in Champions", si legge.