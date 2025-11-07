Stefan de Vrij non compare nell'elenco dei convocati dei Paesi Bassi per le gare contro Polonia e Lituania sulla strada per il Mondiale 2026. Il difensore è uno dei big che resteranno ad Appiano Gentile durante la sosta, al pari di Marcus Thuram, Carlos Augusto e Yann Bisseck. Si unirà agli Orange, invece, Denzel Dumfries, ormai colonna portante della squadra di Ronald Koeman.