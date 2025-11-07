Inter vittoriosa 2-1 sul Kairat Almaty in Champions League, quarta vittoria su quattro partite, ma si pensava a una partita forse più agevole contro i volenterosi kazaki. L'importante erano comunque i tre punti visto che ora ci aspettano quattro partite contro altrettanto big europee. Ci racconta tutto nel Podcast di FcInterNews Andrea Bosio. A seguire la puntata odierna.

