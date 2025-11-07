Il gol di Carlos Augusto contro il Kairat è il primo per l'Inter segnato da fuori area nell'edizione della Champions League in corso, ma è anche il sesto in stagione, visti gli altri cinque in campionato. Il 42% delle 14 gare stagioni dei nerazzurri sono finite con un centro da fuori, numero che sale al 50% se si considera anche la seconda rete col Sassuolo, arrivata con un tiro dalla distanza ma deviato involontariamente da un difensore dentro l'area.

Importante, in tal senso, il contributo di gente come Calhanoglu, Dimarco e Zielinski. C'è una crescita rispetto all'anno scorso, quando nelle 15 gare di Champions League solo Calhanoglu riuscì a segnare da fuori, contro la Stella Rossa, mentre alla fine del campionato l'Inter sommò altri sette gol da fuori. In tutto, quindi, 8 in 53 gare. Oggi siamo già a 6.